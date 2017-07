romantyczny.jak.cegla pół godziny temu 0

W szkole bardziej efektywny ekran + rzutnik za 1500 zł, niż tablica za ponad 4000 zł (złoty interes i megamarża dla producentów i dystrybutorów). Tablice są idealne do nauczania wczesnoszkolnego. Później .... nie przynoszą żadnych oszczędności tylko nakręcają koszty (lampy + energia + markery etc.). Rozsądniej wyposażyć nauczyciela w monitor dotykowy, po którym może rysować i rzutnik z dużym ekranem.

Ale to już nie jest takie medialne.