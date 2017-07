Dwa lub trzy lata temu podczas spotkania z klubem Europresse mówił pan o Polsce jako o kraju, który tak dobrze przeprowadził transformację gospodarczą i demokratyczną, że przedstawiał ją pan jako model do naśladowania przez inne kraje Unii Europejskiej. Jak ją pan postrzega teraz?

Dominique Moisi: Dziś nie powtórzyłbym tego, co mówiłem wtedy. Polska mnie rozczarowała. Jestem zasmucony tym, co się stało i co dzieje się nadal. A...