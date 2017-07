alakyr1 pół godziny temu 0

W pewnym sensie można Trumpa zrozumieć, wbrew temu co pisze Wyborcza powtarzając brednie wypisywane przez NYT, CNN czy WP śledztwa prowadzone w Senacie i przez Muellera nie potwierdzają żadnych oskarżeń w/wym mediów.

Coraz bliżej jesteśmy wykazania że oskarżenia Trumpa były jedną wielką mistyfikacją mającą na celu utrącić jego kandydaturę na prezydenta,a obecnie zmusić do posłuszeństwa wobec deep state.

Sessions na początku swojej działalności przestraszony nagonką medialną wymiękł odsuwając się od śledztwa, a w świetle dzisiejszej wiedzy wcale nie musiał. I o to Trump ma do niego pretensje.