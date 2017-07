Jakub Wątor: Ostatnio, przechadzając się po jednym z warszawskich parków, zobaczyłem na niebie mnóstwo ptaków. Frunęły w różne strony, przecinały nawzajem swoje linie lotu. Pomyślałem, że za 10 lat niebo będzie wyglądało tak samo, ale fruwać nad nami będą w ten sam sposób setki dronów.

Paul Lee, globalny lider zespołu badań sektora TMT w Deloitte: Niezbyt przyjazna wizja... Myślę jednak, że nie do końca realistyczna. Po pierwsze gdyby na niewielkim fragmencie nieba spotkało się nagle kilkadziesiąt dronów, stworzyłyby one dużo hałasu. Ryk dziesiątek silników byłby ciężki do zniesienia dla ludzi...