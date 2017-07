„Jeden dworzec, dwie policje” – ten gorzki żart obiegł byłą kolonię brytyjską po ujawnieniu planu chińskiej policji, która zamierza patrolować część terminalu szybkiej kolei będącego w budowie. To aluzja do formuły „Jeden kraj, dwa systemy”, która gwarantuje autonomię Hongkongu w ramach Chin. Przejmując go w 1997 r...