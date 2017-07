janina.krakowowa 2 godziny temu 0

Występ polskich uczniów w Indonezji trzeba uznać za udany, choć jednak słabszy niż rok temu. Wówczas w Zurichu były srebro, 3 brązy i wzmianka zaszczytna – czyli nagrody dla każdego z 5 reprezentantów, a nasza drużyna zajęła bardzo dobre 14 miejsce. Nie znam danych za ten rok, zdaje się że nie zostały jeszcze podane, ale będzie zdecydowanie niżej. W porównaniu z fizykami matematycy zaprezentowali się o lepiej wykazując bardzo wyrównaną (i wysoką ) „formę olimpijską” całej wydelegowanej szóstki. Trochę to oddaje kondycję obu pięknych nauk w polskiej szkole – z fizyką startuje się u nas bardzo późno, zdecydowanie za późno... Na pocieszenie mamy jednak sukces z pierwszej połowy lipca - III miejsce warszawsko-opolskiego zespołu z Klubu Naukowego Fenix w międzynarodowym turnieju młodych fizyków (za Singapurem i Węgrami). W przypadku Klubu Naukowego Fenix jest to, o co w tej całej zabawie tak naprawdę chodzi: żeby jak największą grupę młodych zapaleńców (fizyków, informatyków, biologów, matematyków) przekonać, by nie szli w biznesy, ale aby jak najszybciej zaczęli edukować swoich następców - młodszych kolegów. Tak jest właśnie w Klubie Fenix, gdzie wózek popychają młodzi pracownicy nauki, jeszcze chwilę temu licealiści, medaliści konkursów i olimpiad, Łukasz Gładczuk i Radost Waszkiewicz...