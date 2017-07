Chodzi o decyzję Rady UE z września 2015 r. o podziale (relokacji) między kraje Unii do 120 tys. uchodźców docierających przez morze do Grecji oraz Włoch, w okresie do września 2017 r. Podczas głosowania ministrów spraw wewnętrznych w Radzie UE na „nie” byli w 2015 r. ministrowie z Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier.

Już w grudniu 2015 r. rządy w Bratysławie i Budapeszcie zaskarżyły rozdzielnik do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, przekonując, że Rada UE przyjęła go z pogwałceniem...