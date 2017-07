Dla fanów rocka to było z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku w Polsce. Po pamiętnym występie na ubiegłorocznym Open'erze, muzycy Red Hot Chili Peppers postanowili wrócić do Polski. Zespół przyjechał tylko na jeden koncert w Polsce w ramach trasy 'The... (MATEUSZ SKWARCZEK)