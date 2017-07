canadiana 23 minuty temu 0

To co prezydent podpisal to jest zgoda na powrot do stalinowskiej zasady. Dajcie mi czlowieka a paragraf sie znajdzie.

Prezydent sie pogubil. Gdyby zawetowal wszystkie trzy ustawy byl by w porzadku bo wszystkie one lamia konstytucje.Skoro podpisal te jedna to znaczy znowu zlamal konstytucje i narod tego nie moze puscic plazem. Mam nadzieje,ze kobiety ktore szykuja protest nie pozwola na wejscie tej ustawy w zycie. PiS jest pratia ,ktora wzoruje w dzialaniu na systemie stalinowskim czyli zawraca Polske do lat czterdziestych zeszego wieku. Na sztandarac niosa hasla walki z komuna(ktorej juz nie ma) a w praktyce postepuja jak stalinowcy. Ustawa o sadach spowoduje ze sedziowie beda niewolnikami Ziobry.To jest wiekszy zamordyzm niz za Stalina.