japka_putina 18 minut temu 0

Wygląda to tak, jakby prezes nie miał na Dudę kwitów, a całe przekonanie o jego bezwzględnej lojalności zbudował na słabości charakteru wybrańca. Jeśli tak, to szkolny błąd. Kwity trzeba mieć. Ufać można odważnym i samodzielnym, ale tacy do PiS nie idą. Spisiałych trzeba trzymać krótko, trochę głaskać, ale też przypominać im o hakach.