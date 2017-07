Urodzony w 1952 r. Był w PZPR, rzucił legitymację partii i działał w KOR, pisał do podziemnych gazet. To wtedy został Józefem Darskim, a z pseudonimu korzysta do dziś. Kilkanaście lat spędził we Francji, do Polski wrócił w czasie rządów Akcji Wyborczej Solidarność. Od razu na państwową posadę redaktora naczelnego Polskiej Agencji Informacyjnej.

Jerzy Targalski na tropie Ubekistanu i gier wywiadowczych

Za rządów SLD stracił pracę, został wykładowcą Studium Europy Wschodniej UW i zajął się demaskowaniem roli służb specjalnych w polskiej polityce...