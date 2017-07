stan-bln 10 minut temu 0

Szczury wyłażą z nory.

Może gdzieś kawałek sera, jakieś resztki kiełbasy!

Faryzeusze!

Tylko zerwanie, tego przeklętego konkordatu, pozwoli zrobić porządek z tymi "paprańcami".

Nie może być, żeby prezydent latał jak stara baba od kapliczki do kapliczki.

Jak Broszka wychowała syna na ksindza, to jej prywatna sprawa.

Nikt z rządu, z władz lokalnych, nie ma nic do szukania na uroczystościach kościelnych.

Jeżeli tam idzie, to jest to jego prywatna sprawa i nie może do tego celu używać samochodów, ochroniarzy, przeznaczonych dla urzędnika, a nie jakiej tam wiejskiej baby o nazwisku Szydło.

To są ciężkie miliony wydawane z podatków obywateli, na zaspakajanie prywatnych zachcianek.