1 ZDJĘCIE Protest w obronie sądów we Wrocławiu (KORNELIA GLOWACKA-WOLF)

Po prezydenckich rozstrzygnięciach w sprawie trzech ustaw dotyczących sądów społeczne protesty we Wrocławiu nie milkną. Dziś i jutro kolejne "spacery". W środę nową akcję "2 to nie 3 - podPiS to nie koniec" szykuje Ogólnopolski Strajk Kobiet.