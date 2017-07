Nie wszystkie układy planetarne są tak stabilne jak Układ Słoneczny. Planety mogą się zderzać, spadać na gwiazdę lub – najczęściej – wylatywać poza macierzysty układ.

Swobodne planety - tak je nazywają astronomowie - są trudne do bezpośredniego dostrzeżenia, bo nie emitują światła, ani nawet nie świecą odbitym blaskiem, bo nie mają gwiazdy, która by je oświetlała. Do ich poszukiwania polscy astronomowie wykorzystali więc metodę soczewkowania grawitacyjnego (ćwierć wieku temu...