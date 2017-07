1 ZDJĘCIE Zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner (Pablo Martinez Monsivais (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais))

Jared Kushner zapewnił senacka komisję, że nie miał niewłaściwych kontaktów z Rosjanami i nie współpracował z nimi, by pomóc Donaldowi Trumpowi wygrać wybory. Z jego zeznań dowiadujemy się jednak bardzo wiele o staraniach Moskwy, by wciągnąć Amerykanów we współpracę.