moscu1 pół godziny temu 0

Lud się cieszy bo Budyń zawetował dwie ustawy, a najważniejszą podpisał. Przecież to ustawka i wytłumaczę dlaczego. Otóż:

1) Drabinka spotkała się z maliniakiem jakiś czas temu na Jasnej Górze. Nie wiedzieliście? To teraz wiecie.

2) PiS sam nie mógł wycofać się z ustaw "reformujących" Sądownictwo bo straciłby w oczach swojego betonu. Celowo zrobił takie buble prawne aby długopis mógł zrobić show i pokazać swoją niezależność. Pis osiągnął dwie rzeczy - protesty ustaną oraz prezydent zyskał w oczach ludzi, którzy do tej pory byli mu przeciwni, co widać na różnych forach dotychczas nieprzychylnych pucusiowi.



A teraz co nastąpi:



- Pacynka zwana prezydentem złoży do sejmu swoje ustawy (OCZYWIŚCIE niekonstytucyjne), na mocy których prawdopodobnie to on będzie wybierał Sędziów - czyli tak naprawdę faszyści z Pisu. Bolszewicy to przegłosują, a kukła podpisze.



Idę o zakład, że tak będzie. Tylko pytanie: co zrobią obywatele??