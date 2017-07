molendiep 28 minut temu 0

Prowokacja katolicko-faszystowska wobec WOŚP? Dodaj pl do nick i się zastanów..



Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy są znienawidzone przez Kościół Katolicki i jego KATO-ducke-faszystów.

Powód? Może taki, że kościół katolicki rękoma swoich KATO-politycznych kurew kradnie pieniądze podatnika, które mogły by ratować / przedłużać życie chorych dzieci i naszych chorych rodziców, a Jurek Owsiak i WOŚP i dzieci i starszych RATUJE.



Kościół katolicki nie chce się zgodzić by pałace biskupie i ku... księży były opłacane wyłącznie przez swoich wyznawców. KK nie zgadza się na wprowadzenie podatku kościelnego płaconego od dochodów wyznawców (żadnego odliczania od podatków - uczciwy podatek jak w każdym cywilizowanym kraju i tyle). KK woli kraść pieniądze ateistom ..woli by służba zdrowia dusiła się z braku środków na leczenie. Woli zabijać chore dzieci ..naszych starszych rodziców byle by na luksusowe samochody dla panów z jajami schowanymi pod sukienkami nie zabrakło.



Ostatnio nasilają się polityczne ataki na WOŚP. PiSS-dzielce odrzuciły tradycyjną pomoc służb niemieckich przy organizacji tegorocznego Woodstock.

Przed wybuchem II WŚ faszyści przygotowali znaną prowokacje w Gliwicach. Zastanawiam się czy i teraz nie wydaje się prawdopodobna prowokacja katolicko-faszystowska wobec WOŚP?



W związku z tym, że wszyscy żołnierze i policjanci w Polsce ZŁAMALI PRZYSIĘGĘ OBRONY KONSTYTUCJI to MY GORSZA CZĘŚĆ NARODU ..”gorszy sort” powinniśmy pojechać na Woodstock i spróbować ochronić naszą młodzież przed hipotetyczną prowokacją tajnych służb czy też oddziałów ZOMO-piSS (Zmotoryzowane Oddziały Maryjnej Ochrony piss-dzielców).



Może warto otoczyć patriotycznym łańcuchem ludzi teren zajęty przez młodzież i chronić go przed ewentualnymi prowokatorami. Nie dopuścić do wejścia ZOMO piSS na teren wolnej od kaczyzmu Polski..



Ochrońmy naszą młodzież przed bandytami i ewentualnymi terrorystami!