Też uważam, że to ustawka.

Gdyby rzeczywiście Duda chciał się "zmacronić" to by zawetował wszystkie 3 ustawy i kto wie, może by jakąś "partie prezydencką" zmontował.

Po przyjęciu zaległych ślubowań sędziów to TK, nawet opozycja musiałaby przestać kręcić nosem i by go poparła....

Opozycja+Kukiz+Gowinowcy+Rzepecczycy i chyba można by PIS przegłosować...



Ale podpisując ustawę o ustrojach sadów chyba zmarnował tę szansę... Jest twardym PISOWCEM, ale nie chce już być Adrianem.



We wrześniu przyśle ustawę o KRS - doda tylko 3/5.

Przyśle też ustawę o SN, zmieni w paru miejscach Ziobrę na siebie, może ułaskawi I Prezes SN.



I jak myślicie - PIS poprze takie ustawy?? Myślę, że tak..



Tworzenie nowych ustaw, z sędziami i ekspertami i to zgodnych z Konstytucją można między bajki włożyć. 2xveto odeślą groszy sort z powrotem na wakacje i dokładnie o to chodziło.