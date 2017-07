michal.sajko godzinę temu 0

"Chcemy państwa prawa, a nie państwa prawników". Trele morele. Chcecie Trybunałów Ludowych i swoich sędziów zamiast pomóc ludowi korzystać ze swoich praw, nauczyć go prawa i poprawić te prawa, które już są.

Zacznijcie np. od tego: "W obecnym stanie prawnym brak jest ustawowych przesłanek do skutecznego żądania ustanowienia kolejnego pełnomocnika z urzędu, po wypowiedzeniu przez stronę pełnomocnictwa pierwszemu adwokatowi (radcy prawnemu) z urzędu" (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt V CZ 11/12). Art. 118 kpc w rozszerzonym brzmieniu istnieje dopiero 7 lat i zmusza stronę korzystającą z adwokata z urzędu do bezkrytycznego zaufania do pełnomocnika. A pełnomocnik ma pokusę, by robić wszystko, żeby tylko wziąć kasę - pisze opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej albo skargę oczywiście bezzasadną. Wszystko to jest wina złego prawa.