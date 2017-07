dzielanski 29 minut temu 0

Jeżeli czemuś można się dziwić, to głupocie rzekomego "stratega", jakim miał być Prezes, oraz innych aparatczyków pissu, którzy notorycznie upokarzali pana Adriana. W przeciwieństwie do pani Beaty, pan Adrian w niczym nie jest od całej tej bandy zależny - a za trzy lata będzie mógł zwyczajnie odejść od polityki i wrócić do swojej pracy na uczelni. Dla każdego myślącego człowieka było oczywiste, że człowiek obejmujący urząd prezydenta nie będzie chciał przejść do historii jako popychadło vel pacyn i - choćby nawet nieudolnie - spróbuje w końcu zawalczyć o własne w niej miejsce. Gdyby ten rzekomo genialny Prezes skarcił Ministrala czy Zerę za lekceważenie pana Adriana, gdyby sam przezwyciężył niechęć i wyciągnął do niego rękę przed kamerami, miałby pewnie nadal długopiska legalizującego wszelkie jego łajdactwa. A wygląda na to, że przez swą krótkowzroczność, zarozumiałość i złośliwość, Balbina położył na własnej drodze minę, która nie tylko utrudni mu rządzenie z tylnego fotela, ale może nawet doprowadzić całe jego ugrupowanie do klęski, a jego samego odesłać w polityczny niebyt (czego jemu samemu i Państwu szczerze życzę).