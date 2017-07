3 ZDJĘCIA Poniedziałkowa manifestacja przed sądem w Gdańsku (Maciej Dzwonnik)

W poniedziałek wieczorem przed sądem okręgowym w Gdańsku protestowało ponad 4 tys. osób, dla których dwa weta prezydenta Andrzeja Dudy okazały się niewystarczające. Przemawiał m.in. Lech Wałęsa: - Jestem z wami i zostanę do końca, ale nie pcham się już do kierowania. Chcę tylko, żebyście parli do zwycięstwa i odzyskali to, co utraciliśmy w tak krótkim czasie.