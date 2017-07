pertowski 14 minut temu 0

przede wszystkim to trzeba zacząć szeroka akcje zapobiegania mnożeniu się tych ludzi bo jak jest bieda to zaczyna się rodzic coraz więcej dzieci trzeba rozdawac srodki zapobieganiu ciąży i przymusowo sterylizować tych zolnierzy którzy rozplodowo powodują niepotrzebne rozmnazanie się tego tałatajstwa potem jest raptem do wykarmienia milion dzieci akto ich wychowa i wykształci ja bym im poobcinal te ogromne przyrodzenia aby się tak nie plodzili