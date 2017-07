1 ZDJĘCIE Incydent podczas protestu obronie sądów w Starachowicach (materiały Olga Kaczmarska)

- W niektórych mediach podkreśla się, że to my, kanalie i gorszy sort, atakujemy praworządność. I to mnie boli najbardziej - mówi Olga Kaczmarska. W niedzielę w Starachowicach, gdy brała udział w proteście w obronie niezawisłości sądów, jej auto ktoś obrzucił jajkami