PSL nie powinien wchodzic do bloku wyborczego z po i now. Na wsi praktycznie nikt na to nie zaglosuje, a na damodzielny psl jak najbardziej. To do PSL moga przeplynac malomoasteczkowi i wiejscy wyborcy pis, ale na nowa odlone PO oni na pewno nie zaglosuja. Opozycjo, wez to pod uwage.