Przestańcie z tym prezydentem. Ile razy trzeba okazać się tchórzem, żeby nim zostać? Wystarczy raz. A on okazywał się nim być wielokrotnie. Jest też oszustem i kłamcą! Ten cały cyrk z samodzielnością Dudy to zwykły pic. Był uprzejmy powiedzieć, że ktoś nawołuje do walk ulicznych. Może jakiś przykładzik, bo nigdzie czegoś takiego nie było słychać. Pisowski gang pogrywa sobie Polską. Dla nich miarą odwagi jest chamstwo. I tylko w tym mogą się licytować, bo umiejętności zerowe i to w każdej dziedzinie. Zrobią to co zamierzali i zrobią to z pomocą "niezłomnego" Dudy. Jak ten człowiek może znieść swoje odbicie w lustrze?