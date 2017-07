med555 godzinę temu 0

Kolejna kłamliwa propaganda dot. Syrii. Pomieszanie półprawd z eufemizmami typu "rebelianci". Rebelianci to wahabistyczne grupy terrorystyczne wspierane pod wszystkimi względami przez Arabię Saudyjską i Zachód. No, ale w artykule pana Stefanickiego to nie oblegający i wspierani przez Zachód i A.Saudyjską obcinacze głów występujący też jako "white helmets" są złem, ale straszny "reżim" Assada pod którym muzułmanie, chrześcijanie i inni wiedli w miarę spokojny żywot dopóki Zachód nie zorganizował im inwazji rebeliantów. Tak. W 2013 roku były francuski minister spraw zagranicznych, Roland Dumas, ujawnił, że „dwa lata przed Arabską Wiosną” powiedziano mu w Londynie, że planowana jest wojna w Syrii.

– Powiem wam coś – powiedział w wywiadzie dla francuskiej telewizji LPC – byłem w Anglii dwa lata przed wojną w Syrii w całkiem innej sprawie. Spotkałem się z najwyższymi brytyjskimi oficjelami, którzy wyznali mi, że przygotowują coś w Syrii (…) Wielka Brytania organizowała inwazję rebeliantów na Syrię. Spytali mnie nawet, mimo, że nie byłem już ministrem spraw zagranicznych, czy nie chciałbym uczestniczyć. (…) Ta operacja zaczęła się dużo wcześniej. Była przygotowana, z góry ukartowana i zaplanowana.