Prof. Jan Zimmerman, promotor doktoratu Andrzeja Dudy, Uniwersytet Jagielloński:

– Jestem zbudowany, pełen szacunku i uznania dla prezydenta. Pokazał się z jak najlepszej strony. Jeżeli będzie konsekwentny w swoim działaniu, to moja opinia zmieni się na plus. Fakt, że zawetował dwie ustawy, to już bardzo dużo. Ustawa o ustroju sądów powszechnych sama w sobie i wyrwana z kontekstu nie jest aż tak groźna. Musiałbym się dokładnie jej przyjrzeć, ale o ile dobrze pamiętam, to ta konkretna była...