antoszek22 22 minuty temu 0

To wszystko przez to, że Suski nie zdążył uszyć peruki panu prezydentowi, która by go odizolowała od wpływu Astrotralisów nadawanych z kosmosu poprzez radioteleskopy z Chile co wykrył w swoim programie rozrywkowym nadredaktor Rachoń po nieuprawnionym zażyciu pigułek swojego prezesa .



Jak donosza eksperci z wPolitycewSieci

zmasowany atak 7 linijek odpowiednio spreparowanego tekstu wysłanych z jednego konta spowodował zmiany w sposobie myślenia prezydenta .



czytający poniższy zaczarowany tekst robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność



Precz z kaczorem z dyktatorem !

Precz z kaczorem z dyktatorem!

Precz z kaczorem z dyktatorem!

Precz z kaczorem z dyktatorem!

Precz z kaczorem z dyktatorem!

Precz z kaczorem z dyktatorem!

Precz z kaczorem z dyktatorem!