1 ZDJĘCIE Lech Wałęsa (JAKUB ORZECHOWSKI)

- To za krótko, to za mało, to jest spóźnione, ale jednak prezydent zaczyna się czuć prezydentem. Trzeba mu pomóc zrozumieć, ale też zwrócić uwagę, by zaczął naprawiać to, co zostało tak mocno zniszczone - tak Lech Wałęsa komentuje weto prezydenta Andrzeja Dudy.