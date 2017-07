1 ZDJĘCIE Czwartek, 20 lipca 2017 roku. Pokojowy protest w Augustowie w związku z uchwaleniem ustawy o Sądzie Najwyższym. Na zdjęciu prezydent Bronisław Komorowski (Fot. przegladpowiatowy.pl)

- Panie prezydencie, ja, pana były konkurent, proszę pana wprost z całego serca o to, aby pan te złe ustawy zawetował. To jest chyba ostatnia szansa, żeby zasłużyć na wdzięczność narodu, aby zmyć z siebie odpowiedzialność za łamanie konstytucji - apelował w Suwałkach do Andrzeja Dudy Bronisław Komorowski.