jankowiak 7 minut temu 0

W PiS doszli do wniosku, skoro nie moga zawlaszczc sadow na jeden raz, zrobia to po kawalku. Na poczatek sady powszechne.



Po takim bublu prawnym i tak skandalicznym przepychaniu ustaw, z pogada do obowiazujacych zasad i prawa, caly rzad Prawych i Sprawiedliwych powinien podac sie do dymisji.



W kazdym cywilizowanym kraju tak by bylo.