abk2 przed chwilą 0

1) Do ktorego banku mam wyslac rachunek za udzial w protestach, bo moj bank ma polskie prawo w nosie?

2) Powolywaliscie sie na niemieckie prawo konstytucyjne przy reformie polskiego wymiaru sprawiedliwosci, w tym w ustawie o podprzadkowaniu sedziow polityce, a teraz mowi pan, ze kazde panstwo ma swoje prawo?

3) Maas ostrzega, ze Polska bedzie odizolowana politycznie. I macie to jak w banku.

4) Jak sie naprawde chce ukarac jakiegos czlonka za lamanie unijnego prawa mozna to zrobic na wiele sposobow. Wystarczy, ze KE wysle pozew przeciwko Polsce do Trybunalu w Strasburgu, a ten znajdzie wiele sposobow na ukaranie Polski. Lacznie z wstrzymaniem dotacji dla Polski.