xdevx pół godziny temu 0

„Czechy nigdy nie dopuszczą, aby Grupa Wyszehradzka stała się instrumentem skierowanym przeciwko Unii Europejskiej" - i to jest tak naprawdę kluczowe zdanie z artykułu. Sądy sądami, Trybunał Trybunałem (to oczywiście ogromnie ważne rzeczy), ale trzeba jasno powiedzieć także to, że polityka zagraniczna PiS nie ma kompletnie sensu i zagraża polskiej racji stanu. Żadne Międzymorze czy Trójmorze nigdy nie powstanie, a przynajmniej nie w formie, jaką sobie wymyśliła pisowska dyplomacja. Można ewentualnie myśleć o rozszerzeniu formuły V4 o kolejne kraje, ale nigdy, przenigdy nie stanie się ten koncept czymś więcej niż forum konsultacji międzyrządowych - a już na pewno nie zastąpi nam czy komukolwiek UE czy NATO. Poza Węgrami wszystkie państwa regionu jawnie stawiają na UE (Węgrzy z wielkim entuzjazmem za to rozgrywają fobie Kaczyńskiego przeciw Zachodowi licząc, że same na tym zyskają), wszystkie - mając świadomość własnej słabości - starają się nie drażnić Rosji i ułożyć sobie z nią jakoś stosunki, ale żadne nie widzi też w Polsce roli przewodnika czy lidera regionu. Niechęć do UE traktują co najwyżej instrumentalnie, ale żadne UE nie zamierza opuszczać bo to byłoby właściwie samobójstwo.