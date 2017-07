abk2 pół godziny temu 0

Jesli podpisze, nawet po pozytywnej opinii TK, to wyda cala Polske w rece pisowskiej mafii, otwierajac Ziobrze i innym kaminskim droge do zawlaszczania majatku znajdujacego sie w Polsce.



Kazdy kacyk, ktory upatrzy sobie dobrze prosperujaca firme, moze naslac na nia urzednikow wydzialu finansowego pod pozorem podejrzenia o przekrety podatkowe. Nawet zagraniczne. Zanim sprawa sie wyjasni szybko dojdzie do upadlosci z powodu niewyplacalnosci, a on za posrednictwem podstawionego slupa przejmie te firme. Zaplaca za to zatrudnieni ludzie, o ktorych juz nik nie bedzie sie troszczyl. Polska straci miliardy przychodu, ale oszust zarobi pare milionow.

To jest tak realne niebezpieczenstwo, ze az strach sie bac.