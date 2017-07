2 ZDJĘCIA Chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej podczas manifestacji w obronie niezależności sądów na Placu Solidarności w Gdańsku (materiał prasowy Chóru TAK)

Furorę podczas gdańskich protestów zrobił Chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej. Od tygodnia kilkanaście kobiet śpiewało razem z tłumem manifestujących protest song, na melodię słynnego szlagieru Pink Floyd "Another brick in the wall".