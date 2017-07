thorgal40 18 minut temu 0

Nowoczesna - TAK trzymać. Nie negować wszystkiego co robi PIS bo to bez sensu. Rzeczy słuszne zostawiać, patologię naprawiać. Dawać rozwiązania a nie tylko krytykować jak PO. I być w tym konsekwentnym (a nie jechać na wakacje w szczycie kryzysu) , ludzie to docenią z czasem.