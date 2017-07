molendiep pół godziny temu 0

Po co chodzić rozmawiać z Adrianem? To KATOLIK ..on NIE ROZUMIE ..on WIERZY! Dzięki Adrianowi i ePiSkopatowi słowo katolik staje sie synonimem określeń: "kłamca", "oszust", "ZŁODZIEJ" czy "dureń"

Najważniejsze by nie podawać ręki ..gówina sie nie dotyka gołą ręka