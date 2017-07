1 ZDJĘCIE Protest w obronie wolnych sądów we Wrocławiu. (Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta)

Do niedawna Bruksela wahała się, czy zwiększać naciski na PiS-owskie władze i ryzykować, że da im to pretekst do wzmocnienia antyunijnej propagandy. Jednak atak na sądownictwo chyba przekonał Komisję Europejską, że taktyka wyczekiwania jest błędna.