1 ZDJĘCIE Wrocławianie inicjują akcję: pisz do prezydenta (zdjęcie ilustracyjne) (Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta)

Wrocławski KOD zachęca do pisania listów do Andrzeja Dudy. "Pióro lub długopis to dziś najgroźniejsza broń" - twierdzą. Listy można nadać samodzielnie albo przekazać je wolontariuszom podczas manifestacji.