Po pierwsze, pan władza ma zawsze rację. Po drugie, patrz po pierwsze i dzwoń po adwokata. Po trzecie, nigdy nie ufaj, gdy w prokuraturze powiedzą: pogadajmy jak Polak z Polakiem. Dawno temu w kraju zwanym PRL prawo skłoniło ludzi do szukania możliwości skutecznego oporu. Tak powstały rozliczne instrukcje postępowania szarego obywatela w razie konfrontacji z państwem. Najsłynniejsza z nich to „Obywatel a Służba Bezpieczeństwa”. Niniejsza praca jest próbą nawiązania do tamtej tradycji piśmienniczej.

1. Prawo stanowione i prawo ludowe

Podstawą działania sądów, prokuratury oraz rozmaitych służb są na razie ustawa o ustroju sądów powszechnych, prawo o prokuraturze i – nas interesujący najbardziej – kodeks postępowania karnego. Chociaż niektóre ich zapisy wydają się...