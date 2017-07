2 ZDJĘCIA Kadr z materiału północnokoreańskiej telewizji KRT: Kim Dżong un obserwuje start rakiety międzykontynentalnej (AP / AP)

Robi to po śmierci Otto Warmbiera, 22-letniego turysty skazanego w Pyongjangu na 15 lat, który zapadł w śpiączkę i zmarł tydzień po wypuszczeniu go do ojczyzny