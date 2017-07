ont przed chwilą 0

Jeśli protesty to majdan to mam nadzieje ze kaczor już spakowany. Duda - podobno na Helu a tak naprawdę nikt nie wie gdzie jest No a Antek do Rosji. A trzy Beatki gdzie uciekną może do Torunia lub Częstochowy.

Taki dobry rząd a ludzie tacy niewdzięczni! Cały czas pamiętają o jakiejś KONSTYTUCJI.