2 ZDJĘCIA Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich 'Iustitia' (GRZEGORZ CELEJEWSKI)

- Kiedy w Katowicach ludzie krzyczeli: "Wolne sądy!", serce mi rosło. Bo to dowodzi, że nie chcą, by ich wolność i życie były zależne od polityków. To ogromny kredyt ze strony obywateli i wszyscy sędziowie muszą sobie z tego zdawać sprawę - mówi sędzia Krystian Markiewicz, inicjator akcji "Łańcuch światła", prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia".