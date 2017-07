wojtek-gdansk 2 godziny temu 0

Rzeczniczka "Dodała, że rząd USA rozmawia na najwyższym szczeblu z rządem Polski i wyraża swoje obawy."

A mnie ciągle nurtuje pytanie: jakiemu najwyższemu szczeblowi w Polsce USA przrkazują swoje obawy?

Kto to jest imienmie?

Czy to są marionetki czy to jest ich manipulator?