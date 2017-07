1 ZDJĘCIE Protest w Poznaniu (Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta)

Kiedy wspólnie wykrzykujemy hasła i machamy flagami, ożywa ewolucyjnie wdrukowana w nas potrzeba wspólnoty. Trudno to zwalczyć. Mamy to w sobie od pokoleń. Wyzwolone może być nie do zahamowania