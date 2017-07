35 ZDJĘĆ Sobotni wieczór. Szczecinianie protestują przeciwko reformie sądów autorstwa PiS (KRZYSZTOF HADRIAN)

"My żądamy wolnych sądów, my nie chcemy słuchać kłamstw" - do muzyki Pink Floyd ze słynnej płyty "The Wall" śpiewali szczecinianie w strugach deszczu.