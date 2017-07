Stosunki między Niemcami a Turcją stały się w ostatnich dniach tak napięte, że minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel postanowił napisać list otwarty do trzymilionowej tureckiej społeczności w Niemczech.

Ukazał się on w sobotnim wydaniu bulwarówki „Bild”, w języku niemieckim i tureckim. Gabriel zwraca się w nim do Turków słowami: „Należycie do tego miejsca niezależnie od tego, czy posiadacie paszport turecki czy niemiecki”...