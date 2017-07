ktl przed chwilą 0

To jest celowa gra na czas, na zmęczenie demonstrantów. Wszystkie wahania pana Dupy mieszczą się w przemyślanym planie działań tej grupy przestępczej. W tej grze propagandowej każdy ma swoją rolę do odegrania. Tan scenariusz został napisany dużo wcześniej, łącznie z najdrobniejszymi szczegółami w postaci błędów w ustawie, stanowiących pozorny pretekst do wypowiedzi pana Łapińskiego.