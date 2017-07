ktl godzinę temu 0

Długofalowym efektem obecnej destrukcji systemu sądowniczego może być sytuacja, w której polscy przestępcy będą chronić się w państwach Unii Europejskiej przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Władze tych państw znajdą się w niewygodnej sytuacji, często będą zmuszone udzielać takim uciekinierom schronienia, wchodząc w konflikt z Polską. Jak to pogodzić z zasadami strefy Schengen? Do tego, w reakcji, władze pisowskie w końcu same wprowadzą ograniczenia paszportowe, zaś na końcu tej drogi wraca system wizowy. I mamy znów PRL, z wszystkimi ograniczeniami podróżowania- bo w międzyczasie powrócą również bariery ekonomiczne, nie oszukujmy się, polityka PiS doprowadzić musi do gospodarczej zapaści.