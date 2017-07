niekomercyjny pół godziny temu 0

Takie demonstracje nie robią na PAD / PIS żadnego wrażenia.



Jeżeli nie będzie weta, to za parę lat będziemy pisać podania do służb Błaszczaka o wydanie paszportu i wyrażenie zgody na wyjazd za granicę. Zakładam, że sąsiedzi będą nam jeszcze dawać wizy....



Spotkaniami pod lokalnymi sądami nic się nie wskóra...



Młodzież ma akurat wakacje, wiec dlaczego nie miałaby się spotkać w poniedziałek rano na Krakowskim Przedmieściu. Bierzcie śpiwory i na biwak pod pałac prezydencki, aż PAD zawetuje (3 x weto).



Jeżeli nie jest Adrianem, to postawi parlamentowi PRAWDZIWE ultimatum - "Zawetuję WSZYSTKIE ustawy przedstawione przed Parlament, do momentu przedstawienia do podpisu kompletu RZĄDOWYCH ustaw reformujących system sprawiedliwości. Muszą być zgodne z konstytucją i przejść przez parlament wzorcową droga legislacyjną. Żadnych tricków. Żadnych mediów i komórek na pracach komisji. Przy wszystkich głosowaniach żadnej dyscypliny partyjnej/klubowe. Każdy z posłów senatorów głosuje wg własnego sumienia"



Jak na krakowskim i w okolicach pojawi się 500 tys bez żadnych flag partyjnych, to jak myślicie , co się stanie? Będzie 3xWETO.



Już czas na polityczną emeryturę posłów pokolenia Kaczyńskiego i Schetyny.... Czas na następne pokolenie, które będzie żyć przyszłością swoją i swoich dzieci.



Zasłużeni w boju Solidarności z komuną niech się zajmą swoimi rozliczeniami poza polityką... albo mogą zająć się wnukami.... albo cieszyć się zasłużona emeryturą...